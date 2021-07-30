Узбекистан и Азербайджан прорабатывают новый проект в сфере международных автоперевозок

Узбекистан и Азербайджан прорабатывают новый проект межправительственного соглашения в сфере международных автомобильных перевозок.

Об этом сказал Trend начальник управления развития транспортных коридоров, логистики и транзита в министерстве транспорта Узбекистана Бекзод Холматов, передает Day.Az.

Как отметил Холматов, срок прежнего межправсоглашения в сфере международных автомобильных перевозок между Узбекистаном и Азербайджаном истек, в связи с чем прорабатывается новый проект соглашения. В нем предусматривается освобождение перевозчиков двух стран от дорожных сборов. Начальник управления министерства отметил, что данное соглашение находится на рассмотрении азербайджанской стороны.

Он также сообщил, что в Баку в рамках заседания Тюркского совета делегацией транспортных и таможенных ведомств Узбекистана было обсуждено сотрудничество с Азербайджаном, а именно вопросы дальнейшего развития Транскаспийского транспортного коридора.

"В данном контексте были обсуждены возможности применения электронных разрешительных бланков для международных автомобильных перевозок, а также вопросы снижения тарифов. Из-за ограничительных мер в связи с COVID-19, которые были установлены с Туркменистаном, очень сложно перевозить грузы по данному направлению. Поэтому самый оптимальный маршрут для грузоперевозок - либо через север, либо через транскаспийский маршрут. Мы пришли к соглашению, что необходимо и дальше развивать коридор", - сказал Холматов.

Согласно статистике, в 2020 году, несмотря на пандемию, объем грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился на шесть процентов. При этом за шесть месяцев 2021 года грузоперевозки имеют тенденцию к снижению, что обусловливает необходимость интенсификации подготовки нового соглашения в этой сфере.

Отмечается, что железнодорожные грузоперевозки между двумя странами в 2020 году увеличились на 30 процентов. Транзит азербайджанских грузов по территории Узбекистана посредством железнодорожного транспорта увеличился почти в два раза.

Также, по словам Холматова, в рамках ТРАСЕКА разрабатываются несколько пакетов документов, которые дают возможность интенсифицировать перевозки между Узбекистаном и Азербайджаном.

"Одним из таких документов являются разрешительные бланки, которые дают право без остановки и задержек перевозить груз в несколько государств. Также планируется перевести все эти процедуры в электронный формат, чтобы ускорить и упростить этот процесс. На данный момент мы активно работаем в этом направлении", - сказал он.

Холматов охарактеризовал в качестве очень важной роль Азербайджана в рамках Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Несмотря на то, что эта конференция посвящена региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, мы не должны забывать о Востоке и Западе. Узбекистан также активно ведет переговоры в рамках пятистороннего соглашения. В январе текущего года Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Узбекистан подписали протокол о введении тарифных скидок в размере от 50 до 70 процентов на грузоперевозки, что дает возможность увеличить количество грузоперевозок железнодорожным транспортом. В прошлом году было отправлено более 30 тысяч тонн грузов через Азербайджан в Турцию. В этом направлении для нас очень важно присоединение Турции и Китая, так как в данном случае получится полноценный транспортный коридор из Китая до Турции и Европы. Мы не видим этот коридор в сторону Запада без Азербайджана", - подчеркнул он.