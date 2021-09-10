Установлен порядок въезда в Азербайджан грузовых транспортных средств

Установлен порядок въезда на территорию Азербайджана грузовых транспортных средств, перевозимых ими грузов и их водителей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, соответствующее решение подписал сегодня премьер-министр Али Асадов.

При въезде на территорию Азербайджана грузовых транспортных средств, перевозимых ими грузов и их водителей пограничный и таможенный контроль в их отношении будет осуществляться в следующем порядке:

- органы пограничной охраны обеспечивают въезд грузовых транспортных средств, перевозимых ими грузов и их водителей на территорию пункта пропуска через госграницу;

- с целью проверки наличия радиоактивных веществ органы пограничной охраны проводят указанные категории через портальные радиационные мониторы;

- для определения таможенными органами весовых показателей грузовые транспортные средства и перевозимый ими груз проходит через проверочные весы;

- водители грузовых транспортных средств и пассажиры, которые могут в них находиться, направляются в кабины пограничного контроля, сведения о них и транспортных средствах заносятся в межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему.

- после завершения пограничного контроля в отношении водителей грузовых транспортных средств осуществляется таможенный контроль;

- таможенными органами в специально отведенных для этого местах осуществляется регистрация товаров и транспортных средств в Единой автоматизированной системе управления, а после проведения работ по осмотру и идентификации допускается доставка по назначению.

Операции регистрации и досмотра по таможенному контролю транспортных средств, ввозящих товары на имя лиц, получивших право постоянного пользования системой пропуска "зеленый коридор", осуществляются в первичном порядке в установленных для этого местах.

С целью осмотра грузовых транспортных средств пограничными и таможенными органами в пределах их компетенции выполняются следующие действия:

- осмотр кабин и других частей грузовых транспортных средств;

- проверка целостности и надежности пломб, уплотнений, соединительных устройств;

- проверка целостности грузовых отсеков (тентов, тросов);

- осмотр товаров, если перевозка товаров осуществляется транспортными средствами, не имеющими таможенного обеспечения.

После завершения пограничного и таможенного контроля въезжающих в пункт пропуска через госграницу транспортных средств указанной категории органами пограничной охраны обеспечивается их проезд.