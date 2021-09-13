Анар Керимов: «Для PASHA Bank очень важно вносить свой вклад в развитие общества, экономики и здоровой конкурентной среды»

Как известно, в современном мире для построения устойчивого бизнеса и сильного бренда критически важно соблюдение многих принципов и правил, в числе которых открытость рынку, информационная и финансовая прозрачность, соблюдение норм деловой этики. К перечню данных принципов также необходимо отнести и такое сравнительно новое направление для местного рынка как выстраивание долгосрочных отношений с всеми заинтересованными сторонами, которые так или иначе взаимодействуют с компанией.

О том, как выстраивается политика взаимоотношений с заинтересованными сторонами на примере ведущего корпоративного банка Азербайджана PASHA Bank мы решили поговорить с Главным директором по комплаенсу и управлению Банка Анаром Керимовым.

- Уважаемый Анар муаллим, пожалуйста, расскажите нашим читателям о том, что на примере PASHA Bank предшествовало соблюдению вами принципа выстраивания отношений с заинтересованными сторонами, ведь в Азербайджане это, к сожалению, ещё мало где применяется?

- Фундамент такой политики был заложен в нашем банке с первых дней его существования. Видение акционеров банка сводилось не только и не просто к созданию на местном и региональном рынках успешного финансового института, но также и к созданию определенных ценностей, которые могли бы быть реализованы в азербайджанском обществе. Достичь же таких ценностей без тесного взаимодействия с заинтересованными сторонами невозможно, т.к. это тесно взаимосвязано. Да, как Вы верно заметили, к сожалению, еще мало где широко применяется такая практика. Однако могу отметить, что такие образцовые компании как "PASHA Holding" и "PASHA Bank" сумели задать правильный тон и сформировать соответствующую тенденцию на рынке. Мы рады, что положительная динамика активности в сфере взаимодействия бизнеса с заинтересованными сторонами уже заметна и в других организациях на местном рынке.

- Какие ключевые группы заинтересованных сторон выделяет PASHA Bank в своем новом Стратегическом периоде на 2021-2023 гг., чьи пожелания и интересы в наибольшей степени оказывают влияние на достижение Банком всех поставленных перед собой целей?

- Выделить какую-то группу в качестве ключевой будет не совсем корректно, так как мы, как один из крупнейших финансовых институтов страны, важными для взаимодействия считаем все заинтересованные стороны. Вместе с этим, я хочу отметить, что вторая Отечественная война и, как итог, победа наших вооруженных сил над агрессором, совершенно естественным образом подвела нас к тому, что Банк больше сосредоточился на проектах социального характера, связанных с поддержкой ветеранов войны, их семей, а также членов нашего общества, кто особенно сильно пострадал от последствий войны.

Если же говорить о бизнес-составляющей, то следует отметить, что PASHA Bank с большим энтузиазмом участвует в финансировании деятельности фирм и компаний, которые в настоящее время задействованы в восстановлении недавно освобожденных от армянских оккупантов территорий.

- Как на практике реализуется процесс вовлечения заинтересованных сторон? Какого рода проекты реализует PASHA Bank в рамках взаимодействия с партнерами в последние годы?

- Учитывая, что PASHA Bank действует на рынке вот уже 14 лет, мы, как один из системообразующих финансовых институтов страны, внимательно следим за происходящим в стране и обществе. Так, будучи членом множества профессиональных сообществ, таких как Ассоциация Банков Азербайджана, Азербайджано-немецкая торговая палата, Британская бизнес-группа в Азербайджане, Американская торговая палата в Азербайджане, Ассоциация микрофинансовых организаций Азербайджана и многих других организаций, мы активно ведем конструктивный диалог с бизнес-кругами, представляя интересы реального сектора экономики. Наш банк также активен и в общественной жизни нашей страны, реализовывая множество проектов и инициатив, так или иначе направленные на поддержку образования, поддержку молодых талантливых кадров.

Что касается самого процесса, то следует отметить, что мы постоянно получаем разного рода предложения от заинтересованных сторон, которые всесторонне анализируются специализированным отделом Банка, после чего решаются организационные вопросы. Факт того, что Банк является одним из пионеров в этом направлении и обладает необходимой базой и соответствующей практикой для реализации различного рода программ, дает нам дополнительные преференции в поисках и нахождении новых интересных проектов. Проекты очень разные: начиная с локальных и региональных, заканчивая крупными международными мероприятиями с участием госорганизаций, бизнеса и НПО. Сюда можно отнести проведение конференций и форумов для бизнеса, тренингов для специалистов технических специальностей, İT-соревнования, социальный проект по развитию профессиональных навыков людей с ограниченными возможностями, мероприятия, направленные на поддержку женщин-предпринимателей и прочие проекты.

- Как отразился период пандемии и переход на удалённый режим работы на взаимодействии Банка с заинтересованными сторонами?

- Пандемия и последовавшие за ней ограничения не могли не отразиться на нашем взаимодействии с заинтересованными сторонами, так как большинство наших мероприятий проводилось вживую при активном вовлечении большого количества участников. Несмотря на это, принятые в оперативном ключе решения со стороны руководства нашей страны и топ-менеджмента нашего Банка помогли нам в быстром преодолении всех возникших барьеров при переходе на дистанционный или/и гибридный режим работы. Так, за это время мы провели несколько проектов в режиме онлайн, что было позитивно оценено заинтересованными сторонами.

- В деловых кругах, порой, встречается мнение, что итоги той или иной деятельности следует сиюминутно сопоставлять с изменением доходов или других показателей. Читателям будет интересно узнать о том, на основе каких принципов и механизмов PASHA Bank измеряет результаты своей конечной работы в этом направлении?

- Сразу хотелось бы заметить, что большинство проводимых в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами проектов реализуется в рамках корпоративной социальной ответственности банка и напрямую не влияют на наши доходы, ввиду чего мы не измеряем итоги подобным образом. Наша деятельность в этом направлении прежде всего измеряется в получении позитивной обратной связи, исходящей от самих заинтересованных сторон, для чего мы проводим опросы среди наших партнеров и учитываем полученные результаты при дальнейшем планировании деятельности.

- Как, по-вашему, можно ли рассматривать данное направление как один из ключевых инструментов реализации Стратегии устойчивого развития PASHA Bank?

- Утверждение, что у каждого человека есть гражданский долг перед обществом и государством, в котором он живет, справедливо и для бизнеса: корпоративная ответственность компании, проявляющаяся в ее взаимодействии с заинтересованными сторонами, является очень важной составляющей деятельности. Причем, это должно находить свое проявление не только в создании деловых и партнерских взаимоотношений, но также создании моральных и материальных ценностей для общества. Ввиду этого принцип взаимодействия с заинтересованными сторонами находит свое отражение в философии PASHA Bank, где самое важное для нас - это вносить свой вклад в развитие общества, экономики, здоровой конкурентной среды, в позитивном ключе влиять на сферу образования и занятость молодежи, на рост благосостояния наших граждан.

Благодарим за интервью!