Сегодня стартовала бизнес-миссия представителей саратовских предприятий в Баку, в рамках которой состоятся В2В-переговоры с предпринимателями Азербайджана и посещение производственных предприятий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр поддержки экспорта Саратовской области, бизнес-миссия в Баку осуществляется с целью организации переговоров между представителями компаний Азербайджана и России и реализации экспортного потенциала региональных компаний.

В ней принимают участие представители компаний из таких отраслей деятельности, как медицина, IT-технологии и промышленность.

Бизнес-миссия является дополнительной возможностью для саратовского бизнеса приобрести надежных партнеров за рубежом, выйти на международные рынки и заключить экспортные контракты и проходит она в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Первая бизнес-миссия российских компаний в Азербайджан прошла 23 июля текущего года под эгидой АО "РОСЭКСИМБАНК". В ее рамках заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что бизнес-среда является важной составляющей экономического взаимодействия России и Азербайджана.