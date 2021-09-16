Kapital Bank представил очередное нововведение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Платежи по счетам теперь можно осуществлять через функционирующие по всей стране терминалы "MilliÖn". При совершении таких платежей комиссия не взымается. Лимит по операциям составляет 1-15 000 манат.

Следует отметить, что Kapital Bank придает важное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса. Клиентам из этого сегмента предоставляются такие продукты как факторинг, гарантии, аккредитивы, финансирование за счет средств банка или специальных фондов. Быстрый процесс анализа, возможность финансирования без залога и низкие ставки свидетельствуют о том, что Kapital Bank предлагает бизнесу самые выгодные условия на рынке.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.