https://news.day.az/economy/1382712.html bp приступает к плановому техобслуживанию на платформе «Чираг»
bp приступает к плановому техобслуживанию на платформе «Чираг»
Компания bp начинает плановое техническое обслуживание на платформе "Чираг" на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно плану, добыча с платформы "Чираг" будет приостановлена 23 сентября примерно на 25 дней.
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