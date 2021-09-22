bp приступает к плановому техобслуживанию на платформе «Чираг»

Компания bp начинает плановое техническое обслуживание на платформе "Чираг" на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно плану, добыча с платформы "Чираг" будет приостановлена 23 сентября примерно на 25 дней.

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