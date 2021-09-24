Вот как строится дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд

Ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, фундамент которой был заложен 26 апреля во время поездки Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой в Зангиланский район, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эта дорога является одним из 10 проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства в Карабахе и Восточном Зангезуре. Она сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел. Данная дорога является частью автомагистрали Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор.