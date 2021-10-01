В Баку резко возросло промышленное производство

Объем товаров и услуг, произведенных промышленными предприятиями Баку и работающими в этой сфере индивидуальными предпринимателями, за январь-август текущего года составил 26 млрд. манатов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 32%.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Управлении статистики города Баку, за прошедший период 75,2% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 21,6% - в перерабатывающем секторе, 2,4% - в производстве, распределении и поставке электроэнергии, газа и пара, 0,8% - в водоснабжении, очистке и переработке отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 82,8%.

Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 91,3%, услуг промышленного характера - 8,7%.

Отмечено, что большая часть произведенной продукции была направлена потребителям, с учетом резервов, возникших в предыдущие периоды, на складах промышленных предприятий по состоянию на 1 сентября 2021 года запасы готовой продукции составили 301,7 млн. манатов. На складах промышленных предприятий продукции, приобретенных в других предприятиях и предназначенных для продажи, было на 73,1 млн. манатов.