Агентство по развитию МСБ и MÜSİAD проведут в Баку Международный бизнес-форум

При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) 14-17 ноября в Баку пройдет 25-й Международный бизнес-форум (İBF - İnternational Business Forum) с участием бизнесменов ряда стран и государственных лиц, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Форум, который в этом году проводился в различных странах, нацелен на развитие двусторонних торгово-экономических связей между странами, создание моделей устойчивого сотрудничества, укрепление сотрудничества в инвестиционной сфере.

В рамках бизнес-форума будет проведен ряд конференций, презентации, двусторонние встречи, выставки и другие мероприятия.

На встрече находящегося с визитом в Турции председателя правления Агентства по развитию МСБ Орхана Мамедова и руководителем Международного бизнес-форума (IBF) и основателем Турецкой ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MÜSIAD) Эролом Ярар обсуждались подготовительные работы к форуму.

Было отмечено, что согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Агентством по развитию МСБ и İBF в июле этого года, подготовка к форуму продолжается. В рамках мероприятия запланировано ознакомление иностранных инвесторов с благоприятной бизнес-средой Азербайджана, налаживание прямых связей с бизнесменами, проведение презентации об инвестиционных возможностях Карабаха.

Форум будет полезным для стран-участниц с точки зрения оживления торгового и экономического партнерства и реализации новых инициатив в постпандемический период.

На встрече был проведен обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества между Агентством по развитию МСБ и MÜSİAD.