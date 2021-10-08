Азербайджан, Грузия и Турция создадут комитет по таможенным вопросам

Азербайджан, Грузия и Турция подписали протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам.

Об этом написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что подписание протокола внесет вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между тремя странами в области таможенного дела.

Напомним, что накануне между Азербайджаном, Грузией и Турцией был подписан трехсторонний протокол о развитии проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.