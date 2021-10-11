Назначен новый руководитель офиса ЕБРР в Азербайджане

Новым руководителем представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане назначена Камола Махмудова.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЕБРР, она будет отвечать за инвестиции и операции в стране и сменит Ивану Дуарте, передает Day.Az.

"Я рада руководить операциями ЕБРР в Азербайджане - стране, обладающей большим потенциалом, чтобы стать чемпионом по "зеленому" переходу в портфеле банка. "Зеленый" переход - это огромный вызов для каждой страны, и мы можем помочь Азербайджану в его усилиях. Наша цель - обеспечить эффективное и долгосрочное финансирование, при этом отдавая приоритет частному сектору", - сказала Камола Махмудова.

Имеющая двойное гражданство Узбекистана и Великобритании Махмудова ранее занимала руководящие должности в Программе содействия торговле (TFP) ЕБРР. С 2009 года она осуществляет миссию в глобальном масштабе, возглавляя расширение банка на Ближнем Востоке, Северной Африке и Кипре. Она сыграла ключевую роль в определении политики развития финансирования торговли с Международной торговой палатой, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом.

Камола Махмудова начала свою карьеру в ABN AMRO Bank, затем перешла в Sumitomo Mitsui Banking Corporation, где работала в сфере корпоративного банкинга. Ее обширный опыт работы в банковском деле и инфраструктуре, в государственном и частном секторах сочетается с глубоким знанием сложной политической работы и управления основными донорами. Благодаря ее работе по цифровизации TFP стала возможной разработка очень успешной, международно аккредитованной программы электронного обучения ЕБРР по торговому финансированию. Это крупнейшая в мире учебная программа по финансированию торговли, в рамках которой обучается более 9 000 студентов.

ЕБРР - важный институциональный инвестор в Азербайджане. На сегодняшний день банк инвестировал 3,2 миллиарда евро в 177 проектов в стране. Основные направления деятельности банка охватывают развитие ненефтяного сектора страны, укрепление местных банков и увеличение инвестиций в "зеленую" экономику.