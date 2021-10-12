Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай

Немецкие технологии могут быть чрезвычайно полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник посол Германии в Баку Вольфганг Маниг на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане".

По его словам, о сильном загрязнении Охчучая стало известно несколько месяцев назад.

Дипломат отметил важное значение этой реки для сельского хозяйства и других сфер.

Немецкие компании готовы сотрудничать с Азербайджаном в сфере развития водной инфраструктуры, подчеркнул Маниг.

"Уверены, что подобное сотрудничество будет налажено. Наши компании не только предлагают свои услуги и инновации, но и создают новые рабочие места", - сказал посол.

Ранее сообщалось, что Армения и работающая на ее территории немецкая компания Kronimet Mining загрязняют токсичными отходами реку Охчучай, которая протекает по территории Зангиланского района Азербайджана и впадает в Араз. Это наносит серьезный ущерб экосистеме и биоресурсам, делает невозможным использование речной воды для орошения. Таким образом, Армения грубо нарушает требования Хельсинкской конвенции 1992 года.