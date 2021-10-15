https://news.day.az/economy/1392119.html В Азербайджане предлагается не взимать одну из пошлин
В Азербайджане предлагается не взимать одну из пошлин
В Азербайджане предлагается не взимать пошлину за выдачу выписки из реестра по земельным паям.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, предусматривающая эти изменения поправка в закон "О государственной пошлине" в пятницу была вынесена на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, за выдачу технических документов и выписки из государственного реестра недвижимости лицам, которые получили земельные паи с приватизированных земель упраздненных колхозов и совхозов, не будет взиматься государственная пошлина.
Поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.
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