Банк ABB объединяет предпринимателей на платформе Azerbaijan Russian Desk (R)
Банк АВВ поддерживает развитие деловых отношений и расширяет спектр возможностей российских предпринимателей, заинтересованных в экспортно-импортных операциях с Азербайджаном. С этой целью запущен новый проект на основе платформы Azerbaijan Russian Desk совместно с российским дочерним банком АВВ в Москве. Платформа помогает объединить заинтересованных предпринимателей из обеих стран. Azerbaijan Russian Desk представляет собой единую базу данных деловых партнеров из обеих стран. Благодаря возможностям платформы поддерживается обмен бизнес-предложениями между предпринимателями. Вследтвие чего проект помогает расширить сеть продаж предпринимателей.
Для предпринимателей, пользующихся платформой Azerbaijan Russian Desk и являющихся клиентами АВВ, также доступны специальные скидки на услуги Банка. Для получения дополнительной информации необходимо отправить вопросы на электронный адрес sahibkarlarklubu@abb-bank.az.
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.
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