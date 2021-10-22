Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК +

В сентябре 2021 года в Азербайджане добывались 586,200 тысячи баррелей сырой нефти в сутки, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, передает Day.Az.

В соответствии с решением ОПЕК +, принятым в июле 2021 года, Азербайджан может увеличить суточную добычу нефти на 7 тысяч баррелей и довести ее до 633 тысяч баррелей.

Ежедневная добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 703,1 тысячи баррелей, в том числе 116,9 тысячи баррелей конденсата.

На 21-м заседании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, Азербайджан выразил поддержку принятому решению об увеличении суточной добычи нефти на 400 тысяч баррелей в ноябре.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи сырой нефти в Азербайджане на 7 тысяч баррелей в ноябре до 647 тысяч баррелей.