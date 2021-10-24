Импорт автомобилей в Азербайджан вырос почти вдвое

Азербайджан в январе - сентябре 2021 года импортировал 64,954 тысячи автомобилей, что на 40,5 процента, или 26,322 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Day.Az.

По данным ведомства, основная часть импорта пришлась на легковые автомобили - 60,578 тысячи, что на 40,5 процента, или 24,542 тысячи превышает показатель аналогичного периода 2020 года. В том числе были импортированы 141 автомобиль вместимостью 10 человек и более, 93 электромобиля и 8,779 тысячи гибридных автомобилей. Импорт гибридных автомобилей увеличился за сопоставимый период прошлого года в 1,4 раза, или на 5,101 тысячи единиц.

Число импортируемых грузовых автомобилей выросло за год на 42,3 процента и достигло 4,123 тысячи единиц.

Импорт Азербайджаном автомобилей в январе - сентябре в стоимостном выражении составил 659,508 миллиона долларов.