Обнародованы доходы Госнефтефонда с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли"

В январе-сентябре текущего года (с 01.01.2021 по 01.10.2021) доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили 3 966,8 млн. долларов США.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в ГНФАР.

Общие доходы фонда с месторождения АЧГ (с 2001 года - до 01.10.2021) составили 153 372 млн. долларов США.

Напомним, в прошлом году (01.01.2020 - 01.01.2021) доходы ГНФАР с блока месторождений АЧГ составил 3 522,7 млн. долларов США.