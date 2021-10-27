https://news.day.az/economy/1396573.html Азербайджан и ВБ подписали кредитное соглашение
Азербайджан и ВБ подписали кредитное соглашение
27 октября между правительством Азербайджана и Международным банком реконструкции и развития, входящим в группу Всемирного банка (ВБ), подписано кредитное соглашение на сумму 65 миллионов долларов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.
Документ подписали министр финансов Самир Шарифов и региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.
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