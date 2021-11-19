Азербайджан ограничил импорт птичьей продукции из этих стран

Ограничен импорт продукции птицеводства из Англии и Венгрии.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

Сообщается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения животных, случаи высокопатогенного птичьего гриппа зафиксированы в регионе Восточной Англии и Бач-Кишкуне (Венгрия).

Ограничен ввоз в Азербайджан из Англии и Венгрии живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).

В целях усиления мер контроля в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики было направлено обращение для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, прибывающих или проходящих транзитом через Англию и Венгрию.