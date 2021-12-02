ТуранБанк представляет впечатляющую возможность года. Так, Банк запустил кампанию "Шанс года", которая снизила проценты по кредитам.

В рамках данной кампании каждый, кто обратится в TuranBank, сможет получить кредит по процентам от 13,7%, а также начать оплату в апреле 2022 года. При этом клиенты смогут получить кредит в рамках акции без комиссии и поручителя.

По условиям кампании, которая продлится до 31 декабря 2021 года, лица, заказавшие кредит онлайн с официального сайта TuranBank, мобильного приложения или социальных сетей (Facebook, Instagram, Whatsapp), не посещая филиал, получат скидку в размере до 1% годовых.

Более подробную информацию о кампании ыы можете узнать, перейдя по ссылке https://bit.ly/2ZJAFDw

TuranBank, действующий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 17 пунктах обслуживания. Подробную информацию о продуктах и ​​услугах, предоставляемых Банком, можно получить, позвонив в колл-центр 935, перейдя на официальный сайт TuranBank https://bit.ly/2QRt5C5 или в социальных сетях.

ТуранБанк

С нами надежно!