Самир Шарифов о возобновлении применения бюджетного правила

В Азербайджане предусмотрено возобновление применения бюджетного правила, которое было приостановлено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Предложен усовершенствованный вариант бюджетного правила.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения предлагаемых изменений в законы "О бюджетной системе" и "О государственном долге" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что были пересмотрены понятия, содержащиеся в законе "О бюджетной системе", а также ряд вопросов, поднятых депутатами, в том числе Счетной палатой, внесены уточнения в документ.

Он отметил, что согласно поправкам в закон "О бюджетной системе", предлагаются поправки и в закон "О государственном долге". Здесь в основном отражены вопросы по государственным долгам и гарантийном фонде обеспечения обязательств.