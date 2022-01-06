Кризис на мировом рынке продовольствия - ОБЗОР ЦЕН
В Азербайджане сегодня были определены максимально допустимые цены на муку и хлеб.
Так, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена на уровне 35,9 маната, розничная цена на 500-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 0,5 маната, на 650-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 0,65 маната.
Следует отметить, что цены на продовольственную пшеницу резко выросли на фоне глобальных экономических процессов, последствий пандемии COVID-19, роста спроса на продовольственную пшеницу на мировых рынках в течение 2021 года, а также различных протекционистских мер, принимаемых странами - производителями пшеницы с целью защиты внутреннего рынка.
В различных странах мира наблюдается резкое повышение цен на на продовольственные продукты. Например, в Германии цена на пшеницу выросла на 33% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, а в Румынии этот показатель еще выше - 33,70%. В Турции цены на продовольственные товары выросли на 27,11%. Несмотря на то, что цена на зерно в Турции на 2021 год была установлена на уровне 2 450 турецких лир (196 долларов США) за тонну, в настоящее время это 3 720 турецких лир (297 долларов США) за тонну. В Испании цены на твердые сорта пшеницы повысились с 285 до 420 евро за тонну, в то время как в Хорватии наблюдается рост на 53%. И это еще не самые высокие показатели роста: в Греции цены на пшеницу за указанный период выросли на 210%, а в Канаде был зафиксирован рост на 51%. В Кыргызстане цены на зерно выросли на 39,3% в 2021 году по сравнению с 2020 годом.
В нижеследующей таблице приводятся показатели по росту цен на продовольственные товары в различных странах:
|
Страны
|
Рост цен на продовольственные товары в 2021 году по сравнению с 2020 годом
|
Рост цен на пшеницу
|
Германия
|
N/A
|
33%
|
Румыния
|
N/A
|
33,70%
|
Турция
|
27,11%
|
Несмотря на то, что цена на зерно в Турции на 2021 год была установлена на уровне 2 450 турецких лир (196 долларов США) за тонну, в настоящее время это 3 720 турецких лир (297 долларов США) за тонну
|
Испания
|
N/A
|
Цены на твердые сорта пшеницы повысились с 285 до 420 евро за тонну
|
Хорватия
|
N/A
|
53%
|
Венгрия
|N/A
|
31%
|
Канада
|N/A
|
51%
|
Кыргызстан
|N/A
|
39,3% (зерно)
|
Греция
|
N/A
|
210%
Этот список можно продолжить. Наблюдаемые в мире тенденции говорят о том, что 2022 год запомнится миру как постпандемийный, и рост цен неизбежен на фоне растущего спроса и снижения производства зерна, продуктов питания и других продуктов первой необходимости.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре