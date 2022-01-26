Вопросы с продовольствием в Азербайджане легко разрешимы

Долгосрочная глобальная тенденция - дефляционная, а не инфляционная. Это банально связано с ростом производительности труда благодаря развитию технологий. За весьма длительный период в несколько десятков лет в отдельных странах и регионах периодами наблюдались инфляционные всплески, и даже шоки, но они никогда не носили ярко выраженный глобальный характер. В 2020-2022 году ситуация резко изменилась на фоне волн локдаунов, сбоя давно налаженных сложнейших связей и процессов мировой экономики. Это болезненное, но временное явление. Впрочем, появились ещё два важнейших проинфляционных фактора: деглобализация и "зелёный энергопереход", которые уже себя проявляют и в будущем могут усиливать давление на цены. В любом случае, несмотря на то, что глобальные инфляционные риски и возрастают, через несколько лет дефляционные тенденции способны вновь набрать силу, потому что фундаментальных базовых факторов в их пользу больше и они весомее.

Об этом в интервью Day.Az сказал заместитель главного редактора российского телеканала РБК Даниил Бабич.

Комментируя причины закупки почти половины запасов продовольствия в мире со стороны Китая, наш собеседник отметил, что волна внезапного спроса из КНР - не первая и не последняя подобная история.

"В этом году её эффект проявился особенно резко на фоне других сопутствующих факторов. В мире уже прочно по балансу сложился профицит производства продуктов питания и массового потребления. Если где-то проблемы и возникают, то связано это с временными локальными факторами: техногенными, регуляторными, геополитическими или природными. КНР - огромный импортёр продовольствия при чрезмерно политизированной системе власти и избыточном регулировании и в силу этого серьёзный элемент нестабильности на всех рынках. Между прочим, согласно официальным данным в Китае никакой потребительской инфляции вроде бы и нет. Можно было бы иронизировать над их своеобразным подходом к сбору и обработке данных, если бы схожие тенденции не прослеживались и в Японии. Увы, из-за накопленных годами проблем КНР продолжит преподносить разные неприятные сюрпризы и в будущем", - заявил он.

Что касается нынешней ситуации с продовольствием в Азербайджане, замглавреда РБК подчеркнул, что проблемы с продовольствием в Азербайджане гораздо легче разрешимы по сравнению с другими соспоставимыми по территории странами.

"На фоне КНР, Азербайджан, как и почти любая другая страна, не так уж велик. Поэтому и потенциальные проблемы - гораздо легче разрешимы. Однако, маленькой стране приходится сталкиваться с внешними факторами гораздо чаще. Вообще говоря, не считаю себя вправе делать прогнозы и тем более давать советы, но, как мне кажется, Азербайджан в целом хорошо позиционирован на фоне сопоставимых по параметрам стран географически, демографически, ресурсно и климатически. Все в руках Азербайджана", - резюмировал Даниил Бабич.

Абдул Керимханов