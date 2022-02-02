Норвежская компания Equinor видит прекрасные перспективы Азербайджана как источника нефти и газа мирового класса, сказал в эксклюзивном интервью Trend исполнительный вице-президент по разведке и добыче компании Эл Кук, передает Day.Az.

"Я нахожусь на этой неделе в Азербайджане, чтобы сосредоточиться на вопросах будущего. У нас были грандиозные 30 лет разработки двух гигантских месторождений в Азербайджане: "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз". Если говорить о будущем страны в этом контексте, мы видим ее прекрасные перспективы как источника нефти и газа мирового класса, нефтяного бассейна мирового класса, как мы в этой отрасли говорим. Вместе с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, нашим партнером, с азербайджанским государством, мы хотим играть роль в разработке этих ресурсов таким образом, чтобы продолжать создавать ценность", - сказал он.

Кук отметил, что разрабатываемые в будущем месторождения могут быть меньше, чем предыдущие огромные месторождения.

"Нам необходимо работать вместе гибко, разумно и быстро, чтобы разрабатывать эти более мелкие месторождения, убедиться, что они будут введены в эксплуатацию, продолжая приносить доход этой стране, даже когда производство на больших месторождениях страны начнет снижаться. Это то, на чем мы сейчас сосредоточимся", - пояснил он.

Исполнительный вице-президент Equinor добавил, что компания также верит в будущее Азербайджана как страны мирового класса в сфере разведки месторождений.

"Equinor гордится своими исследованиями в этой сфере. В текущем году мы пробурим более 30 разведочных скважин в различных странах. Говоря об Азербайджане, мы видим интересный потенциал Каспия для дальнейшего изучения. Мы гордимся тем, что пару лет назад на месторождении "Карабах" открыли первые за 20 лет запасы нефти в Азербайджане. Теперь мы говорим: "Мы сделали это открытие, выяснили, как это работает. Как мы можем применить эти знания в дальнейших исследованиях, найти больше таких месторождений на территориях, на которых совместно работают наш замечательный партнер SOCAR и Equinor?" Так что это тоже реальная цель. Мы работаем вместе, чтобы увидеть, как мы можем двигаться вперед в разведке и разработке месторождений. Мы можем опираться на то, что было наработано за последние годы Азербайджаном, Equinor, и в рамках нашего партнерства с SOCAR", - сказал Кук.

Говоря о перспективах сотрудничества в области энергетического перехода, он напомнил о встрече с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в Глазго в кулуарах климатического саммита COP26 еще в ноябре прошлого года.

"Это было время, когда мы пытались решить эту проблему: как нам удовлетворить мировой спрос на энергию, который со временем растет, и как нам справиться с климатическим кризисом, который развивается так быстро. Я считаю, что Азербайджан и Equinor проявляют очень ответственный подход к разработке нефти и газа. Мы понимаем, что мир будет по-прежнему нуждаться в нефти и газе в ближайшие десятилетия. Но в то же время мы понимаем, что должны добывать эти нефть и газ с минимально возможными выбросами. Мы работаем вместе с нашими партнерами здесь, чтобы найти способы повышения энергоэффективности нефтегазовых операций. Мы можем сократить выбросы от нефтяных и газовых операций здесь, чтобы могли двигаться к чистому нулевому будущему, частью которого мы все хотим быть", - сказал исполнительный вице-президент Equinor.

Кук считает, что любая дискуссия о нефти и газе должна также учитывать будущее за рамками нефти и газа.

"Мы в Equinor очень гордимся тем, что позиционируем себя в авангарде этого перехода. Мы разрабатываем ветряные, солнечные и водородные электростанции по всему миру, чтобы выйти за рамки нефти и газа. Таким образом, признавая, что нефть и газ играют действительно важную роль в обеспечении мира энергией в течение не следующих нескольких лет, а десятилетий, мы также с нетерпением ждем того времени, когда возобновляемые источники энергии обеспечат энергию, в которой нуждается мир", - сказал он.

Исполнительный вице-президент Equinor отметил, что компания была партнером в преобразовании Азербайджана и это был грандиозный путь длиной более 30 лет.

"Это так невероятно - видеть ценность, которая была создана из природных ресурсов в этой стране. Equinor гордится тем, что является частью этого процесса. Мы являемся акционером гигантского месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" в Каспийском море здесь, в Азербайджане, а также трубопровода, по которому эта нефть доставляется на рынки по всему миру. Мы гордимся тем, насколько хорошо работают месторождения и, в частности, насколько успешно мы выполняем обязательства друг перед другом. Оглядываясь назад, я могу сказать, что причина нашего успеха заключается в том, что Азербайджан - страна, которая всегда выполняет обязательства перед инвесторами, а инвесторы в свою очередь выполняют свои обязательства по разработке невероятных природных ресурсов Азербайджана. Это история успеха. На конец декабря прошлого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на рынки были поставлены 500 миллионов тонн нефти. Мы сделали это как раз тогда, когда мир нуждался в этой энергии больше, чем когда-либо прежде на фоне роста спроса на нефть и газ", - заключил Эл Кук.