Когда откроется первая в Азербайджане платная автомагистраль?

Обнародован планируемый срок сдачи в эксплуатацию первой в Азербайджане платной автомагистрали Баку - Губа - граница с Россией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления Агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, строительство 152-километровой автомобильной дороги Баку - Губа - граница с Россией продолжается в соответствии с первой технической категорией.

"Ее строительство планируется завершить в нынешнем году. Также предусматривается расширить участок автомагистрали М2 Гянджа - граница с Грузией до четырех полос движения", - сказал Мамедов.