Между Азербайджаном и Грузией создаются новые погранпункты

Для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией определены 6 пропускных пунктов.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в проекте закона "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии о пропускных пунктах на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Грузией", рекомендованном пленарному заседанию парламента.

Согласно проекту, эти следующие КПП:

Беюк Кесик (Азербайджан) - Гардабани (Грузия) ж/д

Гырмызы керпю (Азербайджан) - Красный мост (Грузия), Мазымгара - Цодна (Грузия)

Ипекйолу (Азербайджан) - Абрешумис Гза (Грузия)

Садахлы (Азербайджан) - Вахтангиси (Грузия)

Муганлы (Азербайджан) - Самтатцкаро (Грузия)

Согласно проекту, уполномоченные структуры сторон посредством протоколов определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в связи с грузами и транспортными средствами, которые будут перевозиться и пересекать пропускной пункт Ипекйолу-Абрешумис. Гза.