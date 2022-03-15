Солнечная электростанция «Гарадаг» позволит Азербайджану сэкономить 110 млн кубометров газа

Солнечная электростанция "Гарадаг" позволит Азербайджану сэкономить 110 миллионов кубометров газа.

Об этом сказал во вторник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 мегаватт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Установленная мощность электростанции "Гарадаг" составит 230 мегаватт, и ее строительство планируется завершить до конца 2022 года. После ввода солнечной электростанции в эксплуатацию мы сэкономим 110 миллионов кубометров газа. С новой станцией годовая выработка электроэнергии в Азербайджане из возобновляемых источников энергии достигнет 3 миллиардов кВтч", - сказал Шахбазов.

По словам министра, в Карабахском регионе планируется строительство ветряной электростанции.

"В рамках подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании планируется изучить потенциал Азербайджана в области выработки электроэнергии из энергии солнца. Также планируется на железных дорогах использовать возобновляемые источники энергии установленной мощностью 180 мегаватт", - сказал Шахбазов.