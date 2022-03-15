Солнечная электростанция «Гарадаг» позволит Азербайджану сэкономить 110 млн кубометров газа
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Солнечная электростанция "Гарадаг" позволит Азербайджану сэкономить 110 миллионов кубометров газа.

Об этом сказал во вторник министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" установленной мощностью 230 мегаватт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Установленная мощность электростанции "Гарадаг" составит 230 мегаватт, и ее строительство планируется завершить до конца 2022 года. После ввода солнечной электростанции в эксплуатацию мы сэкономим 110 миллионов кубометров газа. С новой станцией годовая выработка электроэнергии в Азербайджане из возобновляемых источников энергии достигнет 3 миллиардов кВтч", - сказал Шахбазов.

По словам министра, в Карабахском регионе планируется строительство ветряной электростанции.

"В рамках подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании планируется изучить потенциал Азербайджана в области выработки электроэнергии из энергии солнца. Также планируется на железных дорогах использовать возобновляемые источники энергии установленной мощностью 180 мегаватт", - сказал Шахбазов.