Азербайджан укрепит свои позиции на экономической арене благодаря ВИЭ

15 марта в Баку состоялась церемония подписания четырех меморандумов о взаимопонимании между Азербайджаном и компанией Masdar (ОАЭ) по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В рамках подписанных документов планируется построить в ближайшие 1,5 года в Гарадагском районе Баку солнечную электростанцию установленной мощностью 230 мегаватт. Инвестиционная стоимость проекта строительства составляет 225 миллионов долларов.

Также меморандумы предусматривают проработку вопросов "зеленой" и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. В Кяльбаджар-Лачинской зоне ожидается строительство ветряной электростанции установленной мощностью 100 мегаватт, кроме того, за счет иностранных инвестиций планируется развивать в регионе солнечную энергетику.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции, которая будет вырабатывать три миллиарда киловатт-часов в год, позволит Азербайджану сэкономить 110 миллионов кубометров газа.

Сотрудничество Азербайджана в области ВИЭ укрепит его позиции на региональной и международной экономической арене, сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

По его словам, сотрудничество в сфере ВИЭ является важным компонентом внешнеэкономической деятельности Азербайджана.

"Реализация этих инициатив позволяет нашей стране диверсифицировать внешнеэкономическую деятельность с такими игроками, как ОАЭ и Саудовская Аравия, активизировать связи со странами арабского мира и ведущими экономиками Ближнего Востока. Это также будет способствовать укреплению позиций Азербайджана на региональной и международной экономической арене", - сказал Велизаде.

По мнению эксперта, этот проект также направлен на укрепление энергетической безопасности Азербайджана и выработку электроэнергии из различных источников.

"В свете нынешней геополитической ситуации вопросы, связанные с обеспечением энергетической безопасности, приобретают не только экономический, но и геополитический смысл. Также необходимо отметить, что строительство солнечных электростанций позволит Азербайджану обеспечить устойчивый энергобаланс, замещать традиционные источники энергии нетрадиционными, улучшать национальные показатели "зеленой" энергетики и стимулировать развитие сопутствующих технологических процессов внедрения новых технологий в энергосистемы нашей страны", - сказал Велизаде.

Эксперт подчеркнул, что использование ВИЭ для выработки электроэнергии позволит направлять освободившиеся объемы газа на экспорт.

"В условиях высоких цен на энергоносители это будет способствовать дополнительному притоку валюты в экономику Азербайджана", - добавил Велизаде.

По мнению заместителя директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, эксперта Центра устойчивого развития МГИМО, кандидата экономических наук Игбала Гулиева, развитие возобновляемых источников энергии в Азербайджане способствует достижению целей страны в области климата.

По его словам, любой проект, реализуемый правительством Азербайджана, является частью общего плана по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе.

"Мы знаем, что Азербайджан до 2030 года планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе до 30 процентов. Это позволит Азербайджану снизить экологическую нагрузку, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, мы знаем, что развитие возобновляемых источников энергии способствует достижению климатических целей Азербайджана. Также страна взяла на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов на 35 процентов до 2030 года", - сказал Гулиев.

Эксперт также считает, что внедрение ВИЭ и обязательное постоянное повышение энергоэффективности будет способствовать уменьшению внутреннего потребления нефти и газа.

"Это даст возможность получать дополнительные доходы от наращивания объемов экспорта углеводородов. Мы понимаем, что при повышении энергоэффективности и увеличении доли ВИЭ в энергобалансе высвобождаются дополнительные объемы нефти и газа, которые Азербайджан может направить на экспорт и получить валютную выручку", - сказал Гулиев.

В последние годы глобальные климатические вызовы, амбициозные обязательства и стратегии в области "зеленой" энергетики и "зеленой" экономики ведущих стран мира оказали и будут оказывать значительное влияние на энергетический сектор. Азербайджан имеет четкое видение, цели и задачи в отношении политики "зеленой" энергетики. Азербайджан поддерживает вызовы и цели в отношении перехода к "чистой" энергетике, экологически чистые энергетические технологии, производство водорода и усилия по укреплению позиций ВИЭ в структуре энергопотребления. Эти направления являются важными составляющими национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана. Безусловно, подписанные 15 марта меморандумы внесут весомый вклад в реализацию этих приоритетов.