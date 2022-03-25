ЕБРР может выделить кредит на строительство солнечной электростанции "Гарадаг"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить долгосрочный кредит на 51 миллион долларов на разработку, строительство и эксплуатацию солнечной фотоэлектрической электростанции установленной мощностью 230 МВт на территории, расположенной в девяти километрах к северо-западу от поселка Алят в Азербайджане (проект Alat Solar - солнечная электростанция "Гарадаг"), передает Day.Az со ссылкой на ЕБРР.

Согласно информации, совет директоров ЕБРР рассмотрит вопрос одобрения кредита 27 апреля.

Общая стоимость проекта составляет 240 миллионов долларов. Помимо ЕБРР, проект поддержат ряд других международных финансовых институтов.

Проект будет разработан недавно созданной в Азербайджане специальной целевой структурой, которая будет выступать в качестве заемщика для проектного финансирования. Проект реализуется ПАО Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar).

"Проект добавит мощность солнечной генерации в 230 МВт к энергосистеме Азербайджана и обеспечит электроэнергией около 110 тысяч домов. Он может заменить электростанции, работающие на природном газе, и помочь в достижении целей по возобновляемым источникам энергии, поставленных правительством Азербайджана в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению. Проект также принесет значительные экологические выгоды и позволит сократить выбросы CO2 в объеме до 200 тысяч тонн. Это поможет Азербайджану в его низкоуглеродном переходе, снизив нынешнюю высокую зависимость от производства тепловой энергии", - говорится в сообщении.

В ЕБРР считают, что воздействие проекта на переходный процесс будет в основном связано с его вкладом в энергетический сектор Азербайджана, в котором в настоящее время превалирует государство, за счет добавления нового частного участника. Ожидается, что этот проект станет первым частным проектом в области солнечной энергетики в стране. Проект также представит Азербайджану нового международного спонсора в энергетическом секторе, что является ключевой вехой в развитии энергетики.

Воздействие проекта на переходный процесс будет также связано с его согласованием с разработанным ЕБРР подходом к переходу к "зеленой" экономике (ПЗЭ), поскольку он позволит производить электроэнергию с использованием солнечной энергии, что поможет Азербайджану в его переходе к низкоуглеродному производству энергии.

Masdar Azerbaijan Energy Limited Liability Company - компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Азербайджане с целью реализации проекта.

Компания Masdar, базирующаяся в ОАЭ, является региональным лидером и крупным международным игроком в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов.