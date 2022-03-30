Каспий имеет огромный ветряной потенциал для выработки электроэнергии

Каспийское море имеет огромный ветряной потенциал для выработки электроэнергии.

Об этом сказал в среду журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, потенциал ветроэнергетики Каспийского моря оценивается в 157 гигаватт.

"Для сравнения отмечу, что потенциал Каспийского моря в сфере ВИЭ в разы превышает весь энергетический потенциал Азербайджана по другим видам альтернативных источников. Каспийское море занимает второе место в мире по своему потенциалу ветряной энергетики. Это говорит о том, что Каспий знаменит не только своими нефтегазовыми ресурсами, но и чистой, альтернативной энергией", - сказал Солтанов.

Замминистра подчеркнул, что ветрогенераторы, которые планируется установить на Каспии, будут иметь высоту более 90 метров.

"Установка морских турбин требует больших инвестиций, однако вышеуказанный потенциал делает их наиболее привлекательными для инвесторов, и это не приведет к росту тарифов на электроэнергию", - сказал Солтанов.