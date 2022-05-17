Агентство по развитию МСБ вошло в ТОП-5 отчета ЕС о бизнес-среде в Азербайджане

17 мая состоялся бизнес-форум ЕС-Азербайджан. В мероприятии приняли участие официальные лица, представители международных организаций и предприниматели, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

В рамках бизнес-форума был представлен подготовленный ЕС отчет "Бизнес-среда в Азербайджане-2021". На основании оценки европейскими компаниями продолжающихся местных реформ и деятельности структур Агентство по развитию МСБ, значительно улучшившее свои позиции в отчете, вошло в ТОП-5 (с 6,04 балла). В отчете говорится, что иностранные инвесторы сочли поддержку и услуги, предоставляемые агентством для поддержки МСБ, эффективными и полезными. Также отмечена эффективная работа Домов МСБ, Центров развития МСБ, сети "Друг МСБ" и других служб, функционирующих при агентстве.

Выступая на панельном заседании на тему "Доступ к финансовым и другим ресурсам", организованном в рамках форума, председатель правления агентства Орхан Мамедов поделился мнением по обозначенной теме. Было отмечено, что на глобальном, региональном и национальном уровнях предпринимаются усилия для облегчения финансирования МСБ. В этой сфере предоставляются услуги повышения финансовой грамотности МСБ, упрощения выхода на существующие фонды, бесплатное обучение и консультационные услуги по финансовым вопросам в рамках имеющихся финансовых инструментов, а также через более чем 20 Центров развития МСБ. Агентство предоставляет гранты МСБ, часть затрат на исследования внутреннего рынка финансируется государством, предоставляется сертификат "Стартап", освобождающий МСБ от налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года. Центр развития партнерства между государством и предпринимателями, функционирующий при агентстве, также осуществляет ряд мероприятий, связанных с привлечением МСБ в различные проекты. Отметив, что в настоящее время ведется работа по созданию Фонда развития МСБ, Орхан Мамедов подчеркнул, что данный фонд будет предлагать гранты и техническую помощь.