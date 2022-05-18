Стоимость нефти растет

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 112,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,62%, до 110,33 доллара.

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 мая упали на 2,445 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,533 миллиона баррелей. Позже в среду рынки ждут официальную статистику минэнерго США по запасам.

Росту котировок "черного золота" способствуют и ожидания роста спроса со стороны Китая после заявлений властей страны о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. "Хорошие новости о Китае предлагают более высокий спрос на нефть и рост цен", - сказал газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).