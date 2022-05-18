https://news.day.az/economy/1462938.html Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп - ФОТО
Ряд британских специализированных компаний поделятся своим опытом с Азербайджаном - Джеймс Шарп - ФОТО
Шесть британских компаний, специализирующихся в сферах интеллектуального сельского хозяйства, устойчивого управления водными ресурсами и на решениях для питания растений, поделятся своим опытом с азербайджанскими компаниями.
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"Рад впервые представлять свой национальный стенд на выставке CaspianAgro", - говорится в публикации.
Отметим, что 18 мая в Baku Expo Center открылись 15-я международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 27-я международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.
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