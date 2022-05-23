В Азербайджане еще ряду субъектов МСБ выданы стартап-сертификаты

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще трем субъектам МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ в Азербайджане, получивших стартап-сертификаты, достигло 42, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

По его данным, стартап-сертификаты выданы на проекты онлайн-организации юридических консультационных услуг ООО E-legal, посреднической службы по организации онлайн-услуг психолога ООО Psixosən и платформы онлайн-продажи сельскохозяйственной продукции индивидуального предпринимателя Джавада Ибрагимли, говорится в сообщении агентства.

Напомним, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.