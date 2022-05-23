Доходы Азербайджана от экспорта алюминия резко выросли

В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал 27 291,88 т алюминия и алюминиевых изделий на сумму 100 987,17 тыс. долларов США.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, по сравнению с соответствующим показателем 2021 года стоимость алюминия и алюминиевой продукции, экспортированной Азербайджаном за отчетный период, увеличилась на 90,6%, а объем - на 23,5%.

Сообщается, что удельный вес алюминия в общем ненефтяном секторе за отчетный период составил 10,46%.