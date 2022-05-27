https://news.day.az/economy/1465790.html Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве - ФОТО
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве - ФОТО
Между Азербайджаном и Турцией подписан документ об экономическом партнерстве.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в Twitter.
"Мы поговорили с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком о роли тесных связей между нашими странами в развитии двусторонних экономических отношений, создании совместных институтов для укрепления сотрудничества в сферах малого и среднего бизнеса, промышленности, а также стандартизации и метрологии. Подписан Меморандум о взаимопонимании по укреплению экономического партнерства с братской страной", - говорится в публикации.
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