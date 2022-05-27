В Азербайджане создан единый электронный механизм по возврату из бюджета излишне уплаченных средств по НДС

В Азербайджане создана "Единая электронная доска" по возврату из бюджета излишне уплаченных средств по НДС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в разъяснении к постановлению №214 Кабинета министров.

В пункте 5 раздела "Уплата налогов" Плана действий на 2021 год рабочей группы "Начало бизнеса, налоги и отчетность" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Государственной налоговой службе и министерству финансов поручено создание и начало внедрения "Единой электронной доски" в связи с возвратом из бюджета в течение срока, установленного законодательством, излишне уплаченных средств по НДС с целью совершенствования администрирования и повышения прозрачности в сфере НДС.

В предыдущей редакции правил в целях обеспечения возврата налогоплательщику излишне уплаченных средств по налогам вместе с заключением в налоговые органы предусматривалось представление копии соответствующего заявления.

Учитывая, что указанная процедура будет осуществляться в электронной форме через "Единую электронную доску" в автоматизированной налоговой информационной системе Государственной налоговой службы, в постановлении предусмотрены связанные с этим положения.