В Имишли реконструируется дорога протяженностью более 43 км

Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает реализацию проектов по реконструкции и строительству межпоселковых автомобильных дорог.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в рамках этих проектов в Имишлинском районе в текущем году реконструируется автодорога Мамедли- Агамалылар - Алетмазли -Аллахмадатли -Телишли, которая на 71 километре отделяется от автомагистрали Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе.

Эти дороги общей протяженностью 43,5 километра, которыми пользуются более восьми тысяч жителей пяти населенных пунктов, строятся в соответствии с IV технической категорией. Ширина проезжей части составит шесть метров, а общая ширина - в среднем десять метров.

Эти дороги эксплуатировались долгие годы без ремонта и находились в непригодном состоянии, что создавало определенные трудности в передвижении граждан, особенно в осенне-зимний сезон.

Работы по реконструкции начались с участка Агамалылар протяженностью 24 километра. В настоящее время на этом участке ведутся земляные работы, подъем и расширение дорожного полотна до проектного уровня с использованием речных камней. Далее будут выполнены строительство дорожного полотна, нижнего и верхнего слоя дорожного основания, укладка нового асфальтобетонного покрытия.

В рамках предстоящей работы также предусмотрен ремонт существующих водопроводных труб, установка новых труб, ремонт автомобильных мостов на территории сел Агамалылар и Алетмазли.

На последнем этапе проекта будут осуществлены установка автобусных остановок, дорожных знаков и прокладка горизонтальной линий разметки дороги.

Все работы ведутся под непосредственным контролем руководства Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Реконструкция автомобильной дороги обеспечит удобное передвижение на территории, создаст условия для развития сельского хозяйства.