Азербайджан превращается в основного экспортера электроэнергии

Мощность и потенциальные возможности энергосистемы в целом являются важным критерием энергетической безопасности каждой страны. Учитывая эту реальность, главной целью шагов, предпринятых за последние 19 лет в области модернизации энергетического хозяйства Азербайджана, является обеспечение экономики и граждан страны устойчивой, качественной, надежной электроэнергией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии 10 июня в Баку 110/35/10-киловольтной новой подстанции ОАО "Азеришыг" и Главного центра цифрового управления сетями, еще раз подтверждает устойчивый и последовательный характер мер по модернизации энергетического хозяйства страны. Было отмечено, что новая подстанция, возведенная вблизи площади Физули на территории Ясамальского района столицы, построена для удовлетворения стремительно растущего спроса города Баку на электроэнергию, обеспечения надежности и устойчивости энергоснабжения.

С участием главы азербайджанского государства 8 февраля 2022 года был осуществлен ввод в эксплуатацию узловой подстанции "Яшма", имеющей стратегическое межгосударственное значение, 11 февраля - входящих в энергетический узел "Гобу" подстанции "Гобу" и 385-мегаваттной электростанции "Гобу", а также в том же месяце были сданы в эксплуатацию подстанции "Агдам-1", "Агдам-2", Центр цифрового управления региональной электрической сети "Карабах" и подстанция "Агджабеди", что дает серьезные основания говорить о том, что 2022 год станет решающим с точки зрения модернизации энергетической системы.

Инфраструктурные проекты, реализуемые в направлении модернизации энергетической системы, увеличения генерирующих мощностей, имеют важное значение с точки зрения улучшения деловой и инвестиционной среды в стране, удовлетворения растущих потребностей субъектов предпринимательства в электроэнергии. Реализация важных проектов в этом секторе еще с 2003 года, строительство более 30 новых электростанций мощностью 3 тысячи мегаватт кардинально улучшили энергоснабжение нашей страны. Несомненно, если бы эти станции не были построены, Азербайджан оставался бы зависимым от импорта, как это было в начале 2000-х годов.

За последние 20 лет в результате особого внимания Президента Ильхама Алиева в этой сфере общая генерирующая мощность энергетической системы Азербайджана достигла 8 тысяч мегаватт, Азербайджан превратился из страны-импортера в страну-экспортера энергии. Введенные с 2006 года в эксплуатацию Астаринская, Нахчыванская, Шекинская, Хачмазская электростанции каждая мощностью 87 мегаватт, 105-мегаваттная электростанция "Баку", 300-мегаваттная электростанция "Сангачал", 525-мегаваттная электростанция "Сумгайыт", 105-мегаваттная электростанция "Шахдаг", 780-мегаваттная электростанция "Джануб" и др. сыграли решающую роль в увеличении генерирующей мощности энергетической системы страны. В 2019 году была сдана в эксплуатацию 400-мегаваттная электростанция "Шимал-2", фундамент которой был заложен в 2011 году при участии Президента Ильхама Алиева. Электростанции "Шимал -1" и " Шимал -2", имеющие высокий КПД, обеспечивают 20 процентов производства электроэнергии в стране.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева по предотвращению повторения аварии, которая произошла в энергосистеме в 2018 году, за прошедшее время "Азерэнержи" приняло комплекс мер. Подготовленная с этой целью программа реабилитации обеспечила реализацию комплексных мер в энергетическом секторе.

Достаточно подчеркнуть, что в 2021 году были построены или восстановлены и сданы в эксплуатацию 23 электростанции, подстанции. В этой связи важное значение имеют 500-киловольтная подстанция "Абшерон", стратегически важные 220-киловольтные подстанции "Хырдалан" и "Говсан", а также системно значимые 110-киловольтные подстанции "Бинагади", "Хырдалан-2", "Маштага", "Сураханы". Меры, осуществленные в прошлом году в сфере обеспечения бесперебойного электроснабжения освобожденных территорий, также носили широкомасштабный характер - построены 13 энергообъектов, в том числе девять 110/35/10-киловольтных цифровых подстанций.

Распоряжение главы государства "О мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана" предусматривает эффективное использование возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях. С этой целью Азербайджан также тесно сотрудничает с зарубежными партнерами. Наглядным показателем этого является достигнутое с компанией bp соглашение по реализации проекта 240-мегаваттной солнечной электростанции на территории Зангиланского и Джабраильского районов. Намерение в связи с участием в проектах по возобновляемым источникам энергии на освобожденных территориях уже выражает и ряд других иностранных компаний.

Церемонии открытия с участием Президента Ильхама Алиева в прошлом году в Лачине ГЭС "Гулябирд", а также малых гидроэлектростанций "Суговушан-1", "Суговушан-2", "Кяльбаджар-1", сдача в эксплуатацию подстанций "Шуша", "Физули", "Шукюрбейли", "Кяльбаджар", "Джабраил", "Зангилан", "Губадлы" еще раз подтверждают значительный потенциал нашей страны.

Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия в рамках Бакинской энергетической недели, заявил, что развитие энергетической отрасли в нашей стране и усиление экспортного потенциала в этой сфере является одной из основных целей: "Кстати, Азербайджан является страной, экспортирующей не только нефть и газ, но и электроэнергию. Гигантский потенциал и опыт - все эти факторы позволили привлечь известные энергетические компании и вкладывать инвестиции в возобновляемую энергию. В этом году мы уже провели две церемонии закладки фундамента с ведущими энергетическими компаниями мира - ACWA Power и Masdar. В настоящее время идет строительство двух электростанций - одной солнечной и одной ветряной, их общая производственная мощность составляет 470 мегаватт. В следующем году обе станции будут сданы в эксплуатацию, и это лишь начало".

То, что сегодня полностью обеспечивший свою энергобезопасность Азербайджан уделяет большое внимание другим альтернативным проектам, еще больше расширяет возможности в этой сфере. Все это не только укрепляет энергобезопасность страны, но и превращает ее в одного из основных экспортеров в этой сфере.