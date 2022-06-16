https://news.day.az/economy/1471185.html Азербайджанские банки ведут расчеты достаточно активно и задержек в их осуществлении нет - Закир Нуриев
Азербайджанские банки ведут расчеты достаточно активно и задержек в их осуществлении нет - Закир Нуриев
Несмотря на ситуацию в Украине, азербайджанские банки в настоящее время ведут расчеты достаточно активно и задержек в их осуществлении нет.
Об этом, какпередает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг журналистам президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.
По его словам, азербайджанские банки своевременно осуществляют необходимые для своих клиентов расчеты.
Говоря о кредитных ставках, Нуриев подчеркнул, что в нынешнем году ожидается снижение кредитных процентов.
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