Азербайджанские банки ведут расчеты достаточно активно и задержек в их осуществлении нет

Несмотря на ситуацию в Украине, азербайджанские банки в настоящее время ведут расчеты достаточно активно и задержек в их осуществлении нет.

Об этом, какпередает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг журналистам президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

По его словам, азербайджанские банки своевременно осуществляют необходимые для своих клиентов расчеты.

Говоря о кредитных ставках, Нуриев подчеркнул, что в нынешнем году ожидается снижение кредитных процентов.