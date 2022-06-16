Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при минэкономики Азербайджана подготовила и представила в Кабинет министров Кодекс о конкуренции, отвечающий современным вызовам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал глава госслужбы Мамед Аббасбейли на открытии выставки-конференции Partners and Business Baku 2022.

Он отметил, что этот документ будет представлен Милли Меджлису (парламент).

"Надеемся, что Кодекс о конкуренции будет представлен Милли Меджлису на осенней сессии в течение этого года", - добавил Аббасбейли.