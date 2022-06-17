https://news.day.az/economy/1471445.html Комиссар ЕС обсудил с SOCAR увеличение поставок газа в Европу - ФОТО
Комиссар ЕС обсудил с SOCAR увеличение поставок газа в Европу - ФОТО
Представители Европейского Союза по политике расширения и соседства встретились с представителями SOCAR.
Как передает Day.Az, об этом сообщил комиссар организации Оливер Вархели в Twitter.
"У нас была продуктивная дискуссия с TAP и SOCAR о транспортировке большего объема газа в Европу и ее окрестности из разных источников для расширения диверсификации маршрутов поставок газа",-сказал Оливер Вархели.
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