Комиссар ЕС обсудил с SOCAR увеличение поставок газа в Европу

Представители Европейского Союза по политике расширения и соседства встретились с представителями SOCAR.

Как передает Day.Az, об этом сообщил комиссар организации Оливер Вархели в Twitter.

"У нас была продуктивная дискуссия с TAP и SOCAR о транспортировке большего объема газа в Европу и ее окрестности из разных источников для расширения диверсификации маршрутов поставок газа",-сказал Оливер Вархели.