https://news.day.az/economy/1471697.html Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов - Центробанк Азербайджана
Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов - Центробанк Азербайджана
Инфляция к концу года прогнозируется ниже фактических темпов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Согласно прогнозу ЦБА, в среднесрочной перспективе ожидается возвращение инфляции к целевому диапазону.
"Центральный банк осуществляет постоянный мониторинг процессов, происходящих в мировой экономике и экономике Азербайджана, на финансовых рынках, а также проводит структурный и факторный анализ инфляции. Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом соответствия фактической инфляции прогнозу, степени реализации внешних и внутренних инфляционных рисков", - говорится в сообщении.
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