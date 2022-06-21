Ожидается утверждение новых проектов в секторе альтернативной энергетики Азербайджана

Ожидается утверждение новых проектов в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Табриз Аммаев на германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию на тему "Возобновляемые источники энергии в Азербайджане".

"Мы уже приняли закон о возобновляемых источниках энергии. Сейчас разрабатывается стратегия в сфере ВИЭ на 2022-26 годы. Надеемся на ее утверждение в скором времени", - сказал он.

По словам Аммаева, в настоящее время совместно с ЕБРР проводится оценка потенциала производства водорода.

"Создание "зеленой" зоны в Карабахе также поспособствует значительному развитию, увеличению опыта Азербайджана в производстве возобновляемой энергии", - отметил он.

Аммаев также рассказал участникам форума о ряде соглашений с такими компаниями, как ACWA Power, Masdar, о текущих энергетических проектах.

"Азербайджан уделяет значительное внимание устойчивому развитию, являясь страной-экспортером нефти и газа, мы по-прежнему стремимся к достижению целевого показателя в 30 процентов по использованию возобновляемых источников энергии к 2030 году с потенциалом дальнейшего роста", - добавил он.