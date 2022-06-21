Для 45 тыс. лиц получены разрешения на работу в Карабахе

Получены разрешения для более 45 тыс. лиц для работы на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), за прошедший период Агентство получило разрешения для 38726 граждан Азербайджана и 6808 граждан Турции, которые будут привлечены к проектам дорожной инфраструктуры, проводимым на освобожденных территориях.

В случае необходимости в дополнительной рабочей силе для проектов дорожной инфраструктуры продолжается получение разрешений для новых работников.

Отметим, в ходе выполнения проектов, дорожной инфраструктуры, служащей социально-экономическому развитию территорий, наряду с местными компаниями проводится обмен опытом и партнерство с компаниями дружественных Азербайджану стран, в сфере строительства дорог осуществляется сотрудничество со специализированными компаниями братской Турции.