Азербайджан выделяет средства для создания резерва в сфере продовольственной безопасности - Самир Шарифов
Азербайджан выделяет средства для создания резерва в сфере продовольственной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, отвечая на вопросы журналистов.
"Учитывая рост цен на продовольственные товары, в рамках внесения изменений в госбюджет на текущий год было выделено 193 миллиона манатов для создания резерва в сфере продовольственной безопасности", - сказал Шарифов.
По его словам, правительство в соответствии с поручениями Президента Азербайджана подготовило и реализует определенные антиинфляционные меры.
"Большая их часть связана, в первую очередь, с устранением существующих таможенных пошлин и определенных налогов на импортируемые в Азербайджан продукты питания. То есть в связи с этим принимаются соответствующие решения. Считаем, что в результате реализации этих решений произойдет некоторое снижение цен", - сказал министр.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре