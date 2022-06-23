Азербайджан выделяет средства для создания резерва в сфере продовольственной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, отвечая на вопросы журналистов.

"Учитывая рост цен на продовольственные товары, в рамках внесения изменений в госбюджет на текущий год было выделено 193 миллиона манатов для создания резерва в сфере продовольственной безопасности", - сказал Шарифов.

По его словам, правительство в соответствии с поручениями Президента Азербайджана подготовило и реализует определенные антиинфляционные меры.

"Большая их часть связана, в первую очередь, с устранением существующих таможенных пошлин и определенных налогов на импортируемые в Азербайджан продукты питания. То есть в связи с этим принимаются соответствующие решения. Считаем, что в результате реализации этих решений произойдет некоторое снижение цен", - сказал министр.