ЮГК как никогда важен для безопасности поставок в Европу

Источник: Агентство международной информации Trend

Южный газовый коридор как никогда важен для безопасности поставок в Европу.

Об этом в эксклюзивном интервью сказал посетивший Азербайджан с визитом министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску.

"Азербайджан играет важную роль в обеспечении безопасности поставок в Европу. Все взоры в Европе сейчас прикованы к Азербайджану, ведутся переговоры с правительством страны по этому вопросу", - сказал министр.

Попеску отметил, что Румыния является одной из стран, наименее подверженных зависимости от российского ископаемого топлива.

"У нас общее потребление составляет 11 миллиардов кубометров природного газа в год. Мы добывали 8 миллиардов кубометров в год, и сейчас начали добычу в Черном море, что прибавляет к этому объёму еще 1 миллиард кубометров. Нам еще нужно импортировать 2 миллиарда кубометров, поэтому мы должны найти решение. Азербайджанский газ является для нас одним из возможных решений, и мы надеемся достичь договоренности с правительством страны. Если это возможно, мы хотим импортировать весь необходимый нам газ из Азербайджана. На данный момент ведутся переговоры, и когда они закончатся, мы объявим результаты. Но мы на правильном пути", - пояснил он.

Министр также рассказал о различных способах получения доступа к азербайджанскому газу.

"Мы разработали проект для получения реверсивного газа из Трансбалканского магистрального газопровода. В прошлом году мы завершили модификации для реверсивного потока, и теперь у нас есть коридор, через который можно экспортироватьи импортировать газ в Румынию из Турции, Болгарии, Украины. Через Турцию мы можем получить газ из Азербайджана и с терминалов сжиженного природного газа (СПГ). Вертикальный коридор, строительство которого ожидалось завершить шесть лет назад, планируется завершить этим летом. Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), строительство которого должно быть завершено в июле, предоставит Румынии доступ к Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому газопроводам (TAP). Трубопровод BRUA (Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия) - еще один коридор, по которому газ из Южного газового коридора, Вертикального коридора может поступать в Румынию, Молдову и другие страны Европы", - добавил он.

Попеску отметил, что Румыния импортирует 70 процентов от общего потребления нефти, причем более половины приходится на Казахстан.

"Остальное импортируется из России, и мы должны найти решение, чтобы импортировать эти объемы из других источников", - сказал министр.

Больше возможностей для SOCAR в Румынии

"Во время моего первого визита в Азербайджан я упомянул, что румынское правительство желало бы, чтобы государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR более активно участвовала в инвестициях в Румынию. SOCAR имеет сеть из 67 АЗС в Румынии. Но я думаю, что мы можем сделать больше вместе. Мы рассматриваем инвестиции в проекты по выработке электроэнергии из газа. SOCAR может быть поставщиком электроэнергии на румынский рынок, может заниматься трейдингом удобрений, создавать с румынскими компаниями совместные предприятия по производству "зеленой" энергии, удобрений. Поэтому мы приглашаем SOCAR к большей активности и поддерживаем любые инвестиции азербайджанских компаний в Румынию", - сказал Попеску.

"Зеленый коридор" между Каспийским и Черным морями

Министр напомнил, что во время его визита в Азербайджан в начале этого года были обсуждения по поводу "зеленого" моста между Каспийским и Черным морями.

"Мы называем это "Зеленым коридором", так как хотим соединить морские ветряные электростанции Каспийского и Черного морей подводным кабелем через Грузию в Румынию. Это может облегчить экспорт "зеленой" энергии из Румынии в другие страны Европы, поскольку сейчас в Европе существует большой спрос на энергию. Это очень интересный проект между Азербайджаном, Румынией и Грузией, и многие другие страны также хотят к нему присоединиться", - заключил Попеску.