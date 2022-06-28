https://news.day.az/economy/1474446.html Азербайджан председательствует на 11-й конференции министров туризма стран ОИС
Азербайджан председательствует на 11-й конференции министров туризма стран ОИС
Азербайджан председательствует на 11-й конференции министров туризма стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на открытии мероприятия выступил Махбуб Али - министр туризма Бангладеш, которая председательствовала на 10-й конференции.
После выступления он передал председательство главе Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуаду Нагиеву.
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