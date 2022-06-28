Азербайджан председательствует на 11-й конференции министров туризма стран ОИС

Азербайджан председательствует на 11-й конференции министров туризма стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на открытии мероприятия выступил Махбуб Али - министр туризма Бангладеш, которая председательствовала на 10-й конференции.

После выступления он передал председательство главе Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуаду Нагиеву.