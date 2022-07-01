ТМТМ открывает возможности развития бизнеса для Азербайджана и Грузии

Источник: Агентство международной информации Trend

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ - Средний коридор) может стать более конкурентоспособным по сравнению с Северным коридором к общей выгоде Азербайджана и Грузии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Иэн Роулинсон, коммерческий директор компании APM Terminals Poti, управляющей грузинским портом Поти.

"Для того, чтобы Средний коридор стал конкурентоспособным, когда военные действия в Украине закончатся и ситуация в регионе нормализуется, потребуется его чрезвычайная эффективность в создании прозрачных железнодорожных и морских транспортных связей", - сказал он.

По словам Роулинсона, очень трудно дать прогноз на этот год, поскольку неопределенность, связанная с российско-украинским конфликтом, а также продолжающиеся последствия COVID-19, особенно в Китае, напрямую влияют на глобальную цепочку поставок. Однако сегодня китайские грузы, которые традиционно проходят через Россию, эффективно перевозятся через Средний коридор.

Как пояснил коммерческий директор, российский коридор между Китаем и Европой довольно хорош, хотя на границе между Беларусью и Польшей существуют определенные сложности с прохождением грузов. Сегодня всем игрокам Среднего коридора необходимо продвигать концепцию рынка Центральная Азия - Кавказ как части китайского рынка, потому что, как считает Роулинсон, китайский рынок в конечном итоге будет стремиться вернуться к Северному коридору, когда он вновь откроется.

"Средний коридор останется высококонкурентным, когда Северный коридор вновь откроется к общей выгоде Грузии и Азербайджана. Возможности для стран, расположенных на этом пути, воспользоваться инфраструктурой и связью, а затем начать развивать местную промышленность, огромны", - сказал он.

Как отметил Роулинсон, малые и средние предприятия как Азербайджана, так и Грузии должны создать и использовать преимущества связи, создаваемой коридором, и, следовательно, стимулировать экономический рост.

"APM Terminals тесно сотрудничает с партнерами из Азербайджана, а также из Казахстана и Узбекистана. Мы также работаем со всеми основными судоходными линиями, чтобы соединить Поти с европейскими портами - в таких странах, как Румыния, Болгария и Турция, и с европейскими железнодорожными операторами, особенно в Польше и Германии, чтобы обеспечить эффективность и прозрачность Среднего коридора", - добавил он.

Роулинсон также отметил, что APM Terminals активно сотрудничает с азербайджанскими партнерами в целях улучшения коммуникаций по всему региону.

"Мы находимся в тесном сотрудничестве с Бакинским портом. Мы также работаем с "Азербайджанскими железными дорогами" (ADY) над перспективами улучшения связей по Среднему коридору, чтобы убедиться, что грузы между двумя странами перемещаются эффективно, и чтобы опыт клиентов был только положительным", - сказал он.

По словам коммерческого директора, Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, а крупные производители в Азербайджане в свою очередь нуждаются в Грузии. APM Terminals на постоянной основе тесно сотрудничает с несколькими довольно крупными компаниями.

"Мы работаем с рядом азербайджанских компаний. Что касается Среднего коридора, необходимо совместно работать над усовершенствованием транзитного коридора для общего успеха Азербайджана и Грузии, и в частности потийского порта", - добавил Роулинсон.

Говоря об обороте компании, коммерческий директор отметил, что в APM Terminals зафиксирован значительный рост грузопотока в порт Поти и из него в первом квартале 2022 года.

Он отметил, что события в Украине поставили Кавказский регион перед проблемой с точки зрения возможности ввоза и вывоза грузов. При этом за последние пару месяцев наблюдался довольно значительный рост грузопотока, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Насколько этот рост окажется стабильным, сказать, по его словам, трудно, так на данный момент существует общая неопределенность.

По словам Роулинсона, за последние два года наблюдалось существенное снижение объемов грузопотока - на более чем 20 процентов в год. "Но мы открыли для себя новые возможности для диверсификации. Мы переключили наше внимание на железнодорожные паромные перевозки, и нам удалось, по крайней мере, покрыть большую часть финансовых проблем", - сказал он.

Как пояснил коммерческий директор, в результате изменений в структуре торговли контейнерные перевозки в 2022 году начали возвращаться в регион Черного моря и, в частности в Грузию, в привычном объеме.

"Сегодня мы видим огромный интерес со стороны соседей на Кавказе, а также по ту сторону Каспия, в Центральной Азии. Они заинтересованы в продвижении железнодорожного сообщения по Среднему коридору, как для грузов, поступающих из Китая, которые за последние несколько лет перемещались через Россию, но в последнее время мы видим, что они поступают из Казахстана в Азербайджан через Каспий, а затем в грузинский порт Поти, чтобы быть доставленными морем в Европу. Причина этого в том, что Северный коридор через Россию сейчас просто невозможно использовать", - сказал Роулинсон.

Сегодня пропускная способность составляет примерно 500-550 000 TEU в год, что больше по сравнению с прошлым годом, когда было перевезено чуть более 300 000 TEU - около 60 процентов от общей мощности. Компания тесно сотрудничает с региональными партнерами, чтобы еще больше улучшить связь и грузопоток.

Также коммерческий директор рассказал о проектах расширения порта и сотрудничестве с правительством Грузии.

"Мы уже приступили к реконструкции волнореза. Порт Поти был основан в 1858 году, поэтому инфраструктура составляет значительную часть наших затрат на содержание существующего объекта. Этот проект гарантирует, что волнорез по-прежнему будет прочным и достаточно большим, чтобы защитить порт от непогоды, особенно зимой", - сказал Роулинсон.

По словам коммерческого директора, еще одной крупной инвестицией является проект, который связан с первым - строительство нового волнореза и двух новых глубоководных причалов.

"Это будут причалы глубиной 15 метров, каждый из которых сможет принимать самые большие суда, которые сегодня заходят в Черное море. Сейчас этот проект ждет подтверждения правительства", - добавил он.

Как отметил Роулинсон, APM Terminals также тесно сотрудничает с региональными железнодорожными организациями для улучшения связи по всему Кавказу и далее.

"Если говорить о Среднем коридоре, то это сложная цепочка поставок, которую используют железные дороги и судоходные компании по всему Черному морю и Каспию. Задействованы 13 сторон - от китайско-казахстанской границы до порта Поти. Мы тесно сотрудничаем с железнодорожными компаниями, чтобы управлять и контролировать поток грузов, чтобы он проходил эффективно и надежно", - сказал коммерческий директор.

APM Terminals - портовая операционная компания со штаб-квартирой в Нидерландах, являющаяся подразделением транспортно-логистического подразделения датской судоходной компании Maersk.