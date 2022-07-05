https://news.day.az/economy/1476483.html Азербайджан и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию
Азербайджан и МВФ обсудили макроэкономическую ситуацию
Министр финансов Самир Шарифов и председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов встретились с исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал Кязимов в Twitter.
"Мы обсудили макроэкономическую ситуацию и финансовую стабильность в Азербайджане, прогнозы на 2022 год и среднесрочную перспективу, приоритеты политики денежно-кредитной и финансовой стабильности", - говорится в публикации.
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